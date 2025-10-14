Trámites de visas mantiene a hoteles

Los primeros días de octubre han mostrado un ligero repunte en la ocupación hotelera en Matamoros, impulsado por la reactivación de actividades en el Consulado de Estados Unidos', informó Gerardo Rodríguez Puente, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de esta ciudad.

El empresario comentó que la actividad consular ha comenzado nuevamente a generar movimiento económico, con la llegada de grupos de visitantes que acuden a realizar trámites o visas de trabajo, lo que ha beneficiado directamente al sector hotelero. "Estamos esperando que los primeros días de este mes sean buenos. El Consulado volvió a tener mucha actividad y eso nos ayuda bastante; ya hemos recibido grupos importantes de personas que vienen por temas laborales", señaló Rodríguez Puente.

Indicó que actualmente la ocupación promedio ronda el 50 %, un ligero aumento en comparación con septiembre, mes que tradicionalmente registra una baja.

"Septiembre siempre es un mes flojo, cerramos alrededor del 45 %, pero ya vamos hacia arriba", agregó.