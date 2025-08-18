Cae líder de un grupo delictivo

Ezequiel "C.", alias "Tormenta Junior", hijo del extinto Antonio Cárdenas Guillén, antiguo líder de un grupo criminal que opera en Tamaulipas, fue detenido por elementos del Grupo Especial de la Guardia Estatal.

El detenido fue sorprendido por agentes policiacos frente a una tienda comercial de la cadena OXXO que se localiza en la calle 12 de marzo entre Pedro de Alvarado y Infante Elena de la colonia Villa Española de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas.

En su página oficial la Vocería de la Secretaria de Seguridad Pública en Tamaulipas, informó que este domingo, durante recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Villa España, elementos de la Guardia Estatal detuvieron a Ezequiel "N", quien se trasladaba en estado de ebriedad a bordo de una camioneta.

Al momento que los agentes policiacos realizaron una inspección al vehículo, se aseguró un arma corta, un cargador y cinco cartuchos.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.

Tras la presentación de pruebas, un juez del Centro de Justicia Penal Federal en Tamaulipas dictaminó la Vinculación a Proceso, y actualmente se encuentra bajo prisión preventiva oficiosa.

Cabe destacar que Ezequiel Cárdenas Rivera, hijo de Antonio Ezequiel "C" alias "Tony Tormenta", uno de los antiguos líderes del Cártel del Golfo, abatido en un enfrentamiento registrado en el 2010 en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas.

