Condenan incursión de EU en la Playa Bagdad

Diputados de Tamaulipas rechazaron la "invasión" de civiles a Tamaulipas para instalar letreros en la Playa Bagdad, exigiendo se blinde la frontera para evitar más incursiones ilegales.

El reclamo surge luego de que un grupo de jóvenes cruzara en lancha el río Bravo para instalar seis anuncios en español e inglés dentro de territorio nacional.

Aunque la Secretaría de Marina (SEMAR) retiró de inmediato los señalamientos, el episodio provocó cuestionamientos sobre la ausencia de vigilancia en ambos lados de la frontera.

La diputada Elvia Eguía Castillo, presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, condenó la acción y enfatizó que ningún ciudadano estadounidense puede intervenir físicamente en territorio nacional sin autorización.

"No pueden venir a México a invadir las autoridades americanas, ¿verdad?. Es un hecho que no debió de haber pasado, pero sucedió y la autoridad misma el día de ayer los retiró.

Desde el Congreso, expresó que la acción fue mal vista por la clase política estatal, lo que consideró como una invasión, y que no se debe permitir.

Eguía subrayó que lo ocurrido dejó en evidencia que no había vigilancia suficiente, ni del lado mexicano ni del estadounidense. Por ello, consideró urgente fortalecer los patrullajes binacionales.

"Definitivamente debemos nosotros exhortar al gobierno americano y al gobierno mexicano para que se instale más vigilancia por parte de las dos autoridades para que no vuelva a pasar esto", dijo.

Sobre si podría derivar en un conflicto internacional, respondió que no hay motivos suficientes para que escale a un conflicto internacional.

Incluso calificó el incidente como resultado de un "mero desconocimiento" de quienes colocaron los señalamientos.

Por su parte, el diputado Sergio Ojeda Castillo, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, coincidió en que la instalación de letreros fue inadecuada y genera inquietud, aunque pidió evitar conclusiones prematuras mientras se investigan los hechos.