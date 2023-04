Les buscan trabajo a ex empleados de Componentes Universales

El Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales de la Industria Maquiladora (Sjoiim) ha sostenido encuentros con empresas para solicitarles vacantes para los ex empleados de Componentes Universales mientras el proceso de liquidación se mantiene ante las instancias correspondientes.

"Siempre les he dicho que pueden ir a trabajar y en sus tiempos libres pueden ir hacer la guardia, además de que no les estará afectando en lo más mínimo en el proceso, hay muchas dudas en este sentido, pero un trabajador puede tener dos o más empleos con un mismo número de seguro social, no afecta en lo más mínimo", dijo.

Villafuerte Morales comentó que en ocasiones surgen dudas sobre si pueden perder sus derechos en caso de integrarse a una maquiladora, lo cual es negativo de acuerdo a la ley, tienen que tener toda la confianza en que puede obtener otro empleo en lo que se resuelve el caso con Componentes Universales.

"Existen también algunas dudas que les mete otra gente irresponsable sobre que perderían sus derechos al estar en el Seguro Social, no perderían sus derechos", afirmó.

Mencionó que se continúa acudiendo a la Junta de Conciliación y al Juzgado Laboral para seguir con las fases necesarias de la adjudicación de bienes y así resolver el tema de liquidación que dejaron los inversionistas estadounidenses al abandonar las operaciones.

Resaltó que tanto el gobierno federal, como el estatal, están inmersos en la situación mediante sus instancias con la finalidad de dar justicia a los trabajadores, quienes algunos de ellos ya presentan cierta desesperación, pero habrá que tener calma, esto es un proceso que se lleva tiempo para concretarlo y tener buenos resultados.