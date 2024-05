Buscan exterminar actividad agrícola: Exlíder campesino en Matamoros

Matamoros, Tam.- "Es inédito lo que está pasando con el campo de México; se están viviendo momentos críticos y es muy duro, por la falta de atención de las autoridades de todos los niveles; es algo que nunca se había visto en la historia de este sector", afirmó Mario García Quintero.

El líder campesino y productor señaló que en la historia del campo se ha llegado a tener una comercialización de hasta siete mil pesos por tonelada de sorgo, con el apoyo de las autoridades, pero ahora que en el merado internacional están pagando menos de tres mil no hay ningún apoyo oficial.

"Yo creo que nos quieren exterminar al campo, no sabemos lo que piensen las autoridades federales, estatales y locales, a parte de líderes que no se abocan a la defensa de la gente del campo, hace falta liderazgo", dijo.

Destacó que "Los diputados que representan al campo simplemente no tienen asesores que le sepan a este sector; no saben ni tienen idea de que cómo se trabaja de sol a sol en estas tierras; incluso, los candidatos que van en busca de dichos cargos populares están en las mismas".

Recordó que en el campo hay ingenieros, hay gente que conoce el tema, es a quienes deben de tomar en cuenta para buscar generar programas en beneficio del campo y no dejarlo en el olvido, como ha sucedido en esta ocasión.

"Todos sabemos que si no hay producción en el campo, quizá no ahora pero en unos dos o tres años va a ver mucha calamidad. Al agua se la ha dando mal uso, no hay para el riego, pero quienes tienen es porque tienen muchas palancas, todo esto vino afectar en estos seis años", afirmó.

"Íbamos muy bien al iniciar el sexenio, el primer año logramos vender en los 6 mil pesos la tonelada de sorgo, pero de ahí a la fecha viene de más a menos, pero por si fuera poco, sin apoyos de las autoridades lo que complica la sobrevivencia de este sector no solo de Tamaulipas, sino de todo México", concluyó.