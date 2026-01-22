Visita empresa que trabaja bajo jornadas de 40 horas

La senadora por morena Olga Sosa Ruíz, realizó una visita a las instalaciones de la empresa maquiladora Kearfott, para dialogar sobre los efectos del aumento del salario mínimo por encima de la inflación en la frontera norte y otros cambios aprobados por el Senado de la República como vacaciones dignas, que caminan a la par de capacitaciones y bonos de productivdad. Con más de 50 años de antigüedad en la región, Kearfott se ha consolidado como un ejemplo de éxito y justicia laboral para la planta productiva.

Sosa Ruíz señaló que Kearfott se destaca por ofrecer condiciones laborales ejemplares, con personal capacitado y bien remunerado, con ingresos superiores a los que marca la ley y oportunidades para desarrollar una trayectoria laboral.

Es una empresa que desde 1998 adoptó las jornadas laborales de 40 horas semanales que permiten a los empleados mantener un equilibrio saludable entre su vida laboral y personal. Esto ha permitido que muchos trabajadores se hayan motivado parar superar obstáculos y alcanzar el éxito personal y profesional. La empresa es un ejemplo de cómo la relación tripartita entre empresa, trabajadores y gobierno puede ser sólida y beneficiosa para todos.

La visita de la senadora Olga Sosa Ruíz a Kearfott genera un clima de confianza y alienta la colaboración fluida entre las empresas, los trabajadores y el gobierno. La senadora destacó que este tipo de relaciones basadas en la confianza son fundamentales para el éxito a largo plazo y para el beneficio de todos los involucrados.

Como parte de su trabajo de comunicación permanente con los sectores productivos, Olga Sosa Ruíz precisó que desde en el Senado se debatirá la reforma constitucional para reducir la jornada laborale sin afectar los derechos adquiridos, y estar presente en Kearfott permite recabar el sentir de las trabajadoras y los trabajadores; Kearfott junto con otras 10 empresas en Matamoros representan un modelo de productividad digno de reconocerse.

La legisladora morenista destacó que es fundamental escuchar y mantener un diálogo permanente con sindicatos e industrias para incentivar la inversión y asegurar condiciones laborales adecuadas.

El recorrido por las instalaciones de esta empresa maquiladora, realizado por parte de la senadora Olga Sosa Ruíz, contó con la presencia de Roberto Mattus director de la Asociación de Maquiladoras de Matamoros y Juan Villafuerte líder sindical del SJOIIM, quienes agradecieron al gerente general su apertura, confianza y disposición para explicar su modelo de trabajo; la senadora reconoció la labor que ha realizado Kearfott y enfatizó en la réplica de sus prácticas laborales.



