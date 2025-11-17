Tras persecución, hombre deja mochila con droga en un pastizal de Matamoros

Durante labores de seguridad y vigilancia en Matamoros, elementos de la Guardia Estatal aseguraron una bolsa que contenía 200 paquetes de hierba con características similares a la marihuana, luego de que un hombre que la traía la dejó en un pastizal al notar la presencia de los policías de Tamaulipas.

De acuerdo con el reporte oficial, en el recorrido en la colonia La Familia se observó a un ciudadano que, al notar la presencia de los agentes, emprendió la huida y arrojó el objeto entre el pastizal. El paquete fue recuperado y trasladado para su revisión.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que el artículo asegurado quedó a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT), que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.