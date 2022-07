Repuve depende de la Federación

Debido a que el programa de regularización de autos americanos, o los llamados autos "chocolates", es un programa cien por ciento federal, el jefe de la oficina Fiscal de Matamoros, Mario Tomás Reyes Silva aseguró que no tiene facultades ni conocimiento de cuando se estarían instalando los módulos del Registro Público Vehicular en esta ciudad fronteriza.

Destacó que eso le compete al gobierno federal, a pesar de que en otras ciudades como Victoria y Reynosa los módulos fueron instalados en las Oficinas Fiscales, en el caso de Matamoros no se cuenta con la infraestructura para que sea de esta forma.

"Eso es a nivel nacional, lo que si se es que se ha estado diciendo que se van a instalar, pero no dan fecha, siguen posponiendo las fechas, y hay que ser claros, a nosotros no nos corresponde, si hay módulos del Repuve en otras oficinas fiscales, pero es porque se les presta ese espacio, pero en Matamoros no tenemos esa oportunidad porque no tenemos ni estacionamiento", agregó.

Resaltó que tendrán que ser las autoridades federales quienes en su momento determinen el mejor lugar y la fecha para que se pudieran instalar estos módulos del Repuve, los cuales en un principio se habían comentado que se instalarían en el gimnasio de la UAT.

Manifestó que en lo que la Oficina Fiscal si está aportando a este programa, es en la orientación de quienes llegan a solicitar sus placas y engomados, en donde en esta ciudad dijo se han realizado alrededor de 50 trámites de personas que han acudido a los módulos en otras ciudades del estado.

Por último, reiteró el hecho de que algunas personas han manifestado su intención de tomar las oficinas fiscales, les recordó que ya existen leyes que no permiten esto, y en caso de sufrir afectaciones de esta manera a los contribuyentes se aplicaran las denuncias correspondientes.