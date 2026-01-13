Indio en bicicleta busca dejar mensaje en América

Con la firme intención de llevar un mensaje en pro del medio ambiente, es que un ciudadano de la India comenzó a recorrer el continente americano, desde Argentina y con destino Canadá es que Khandekar Rajesh Rambhau busca cumplir su propósito.

Hasta el corte de esta edición, Rajesh ha recorrido un aproximado de 8 mil kilómetros, de los 20 mil que comprende su viaje de concientización.

Detalles de la expedición ciclista mundial 2025-2026

Visitando diversos destinos de Sudamérica, el ciudadano indio llegó esta semana a Tamaulipas, recorriendo la entidad con el fin de poder cruzar a los Estados Unidos y llegar hasta la zona norte del continente americano.

Su paso por la entidad fue a través de la Carretera Federal 180 Costera del Golfo, por lo que fue apoyado por elementos de la Guardia Estatal, quienes le dieron refugio en las diferentes estaciones seguras que se encuentran en este trayecto.

Los agentes le brindaron el acompañamiento y se le dio la oportunidad de poder dormir en las instalaciones con el fin de que su paso por Tamaulipas fuera seguro, además de que se protegiera de las inclemencias del tiempo.

Apoyo de la Guardia Estatal durante el recorrido en Tamaulipas

Esto forma parte de su llamada "Expedición ciclista mundial 2025-2026" en donde Khandekar Rajesh Rambhau busca que la población ponga de su parte para disminuir las afectaciones al medio ambiente y que a través de una cultura ecológica se mejoren las condiciones de vida.

Se estima que este personaje llegue en las próximas semanas al final de su destino, en el cual ha compartido un sinfín de experiencias con una importante cantidad de personas que, en su andar, le han tendido una mano y recibido su mensaje "pro-ecología".