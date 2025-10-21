Causa jubilación déficit maestros

El líder magisterial Gilberto Guerrero Rivas, secretario de Organización III de la Sección 30 del SNTE, informó que el sector educativo enfrenta un déficit temporal de docentes en distintos niveles debido al incremento de jubilaciones y permisos prejubilatorios registrados desde el pasado mes de julio.

El dirigente explicó que cada ciclo escolar se presentan casos de maestros que deciden retirarse del servicio o tramitar permisos previos a su jubilación, lo que genera vacantes que deben ser cubiertas de manera provisional.

"Por estas épocas hay muchos maestros que deciden jubilarse a partir del 1 de julio, y la mayoría mete su permiso prejubilatorio de tres meses. Eso deja vacantes en varios niveles, pero ya estamos haciendo el sondeo con los secretarios generales y la estructura sindical para identificar los faltantes y atenderlos de inmediato", señaló Guerrero Rivas.

Detalló que, de acuerdo con los reportes sindicales, en preescolar hay aproximadamente 15 jubilaciones, en primaria 30, en secundaria 20, en educación inicial 2 y en educación especial 3, sumando un total cercano a 80 docentes que han dejado las aulas en el actual ciclo escolar.

El dirigente magisterial subrayó que, mientras se realizan los procesos administrativos para asignar nuevos maestros, algunos grupos son atendidos de manera temporal por docentes de apoyo o personal disponible dentro de las propias escuelas.

Asimismo, mencionó que se trabaja en coordinación con el Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede) para validar la información de las vacantes y diseñar un proyecto conjunto que permita cubrir el déficit en el menor tiempo posible.

"Estamos haciendo un proyecto similar al que implementamos antes de las vacaciones para atender el déficit escolar. La idea es coordinar esfuerzos entre el sindicato y el Crede, revisar la información de las plazas vacantes y dar respuesta inmediata a las escuelas", precisó.

Guerrero Rivas reconoció que las jubilaciones son un proceso natural dentro del magisterio, pero reiteró que la planeación oportuna y la comunicación constante con las autoridades educativas son clave para evitar que los alumnos queden sin atención.

EL DATO

Hay aproximadamente 15 jubilaciones, en primaria 30, en secundaria 20, en educación inicial 2 y en educación especial 3.



