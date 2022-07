Jóvenes no quieren trabajar

Ante la falta de interés por parte de los jóvenes por trabajar, algunos negocios han cerrado sus puertas, considerando que se quedan sin personal para atender a los comensales, reveló el ex presidente de la UCEN y empresario en el ramo restaurantero, Jorge Aguirre Vázquez.

"Lamentablemente la gente no quiere trabajar, algunos debido a los beneficios que ofrece el gobierno Federal, pero, otros en definitiva simplemente no quieren trabajar, no quieren jornadas de trabajo largas, mucho menos, sueldos mínimos", dijo.

Destacó que no hay el suficiente personal para atender a los comensales y mantener abiertas algunas sucursales, es por eso, que ha sido necesario el cerrar algunas y pues mantenerse con las que existen actualmente.

Manifestó que aún y cuando no se esta pagando el salario mínimo, sino, son sueldos atractivos, pero la gente se reúsa a trabajar, ya que quieren más dinero y menos horas de trabajo, pero, también hay quienes prefieren simplemente no trabajar.

Indicó que hay muchos colegas que están en la misma situación, se están viendo afectados por la falta de empleados, al grado que han cerrado sus instalaciones, algunos, en definitiva, otros por algún tiempo en lo que buscan quienes se animen a trabajar.

Comentó que en tanto las ventas no tienen la demanda que se esperaba, sin embargo, no es factor como para no contratar al personal, la gente no quiere trabajar, prácticamente quieren dinero regalado.