´Recoge´ frutos de sacrificio: Afirma estar orgulloso de su trabajo

Matamoros, Tam.- Un joven fajinero del departamento de Limpieza Pública logró graduarse como licenciado en Derecho y luego de cuatro años de sacrificio diario pudo realizar su sueño, así como recibir su título de profesionista.

José Israel Hernández Chávez tiene cinco años trabajando como fajinero en la dependencia municipal, en donde después de ir a la escuela por las mañanas, ya por las tardes se sube al camión de limpieza para ir colonia por colonia recogiendo la basura.

"Me siento muy contento y agradecido con Dios, con mis papás, con mis amigos, compañeros, por todos los que me apoyaron en este proyecto y que hoy llegó a su fin, obtuve mi título en Derecho", dijo.

"No descansas, no tienes tiempo para la diversión; estudias y trabajas todo el día de sol a sol para poder concluir los estudios y cumplir este sueño como fue el recibirme como licenciado en Derecho en la Universidad de Matamoros", indicó.

Explicó que todos los días de lunes a viernes se levantaba a las 6 de la mañana para ingresar a las 7 a la universidad, de ahí hasta el mediodía; posteriormente a las 2 de la tarde ingresaba a trabajar hasta las 10 de la noche que se terminaba el turno.

Manifestó que había ocasiones en que ya no quería seguir estudiando, "pero mis padres me apoyaban, me impulsaban de manera conjunta con mis compañeros quienes gracias a eso pude terminar".

"Para mucha gente es un trabajo que les da asco porque es basura, pero para mí trabajar como fajinero es un trabajo honrado, a mí me gusta trabajar en este oficio y me siento orgulloso de trabajar en este lugar", reiteró.

Agregó que ahora ejercerá su nueva profesión, aún y cuando está en duda, ya que se siente bien trabajando como fajinero en la dirección de Limpieza Pública.