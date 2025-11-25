Detectan zonas de violencia a mujeres

Ante el incremento de casos de violencia contra mujeres en el fraccionamiento Brisas y colonias cercanas, el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) reforzará sus acciones en el sector con una jornada extendida del Día Naranja, que se realizará este viernes en el Centro de Bienestar del fraccionamiento, informó la directora de la dependencia, Claudia Alvarado Cerna.

La funcionaria explicó que el Día Naranja es la actividad central del instituto para visibilizar y concientizar sobre la violencia de género, y que en esta edición se decidió trasladar toda la operación al fraccionamiento Brisas debido a los indicadores registrados en los últimos meses. "Hemos detectado un incremento considerable en esta zona; aproximadamente el 15 por ciento de los reportes que ingresan al C5 corresponden a casos originados en este sector. Por eso es fundamental acercarnos y atender directamente a las mujeres de esta área", señaló.

¿Qué servicios se ofrecerán durante la jornada?

Durante la jornada se impartirán conferencias especializadas sobre prevención, acompañamiento y reconocimiento de señales de riesgo. También se instalarán módulos de atención integral con servicios de psicología, orientación jurídica y asesoría en casos de violencia familiar o de pareja. Además, habrá módulos de salud para revisiones básicas y se llevarán a cabo actividades comunitarias enfocadas en promover una mayor conciencia sobre los derechos de las mujeres. Alvarado Cerna destacó que muchas de las mujeres de esta zona enfrentan situaciones que, además de violencia, incluyen dependencia económica y falta de acceso a oportunidades laborales.

¿Cuál es el enfoque del IMM para empoderar a las mujeres?

Por ello, el IMM trabaja en coordinación con los planteles Cecati para ofrecer becas de capacitación en oficios que les permitan generar ingresos propios. "Buscamos brindar herramientas reales. No basta con atender la emergencia; necesitamos fortalecerlas para que puedan desarrollar autonomía y construir un proyecto lejos de la violencia", dijo.

La directora adelantó que, por instrucción del presidente municipal, Beto Granados, a partir del próximo año se pondrá en marcha un nuevo programa enfocado en impulsar la economía de mujeres en diferentes colonias de Matamoros. Este esquema incluirá talleres, capacitación y vinculación directa con oportunidades laborales, con el fin de ampliar el alcance de los apoyos que actualmente brinda el instituto.