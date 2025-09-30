Buscan comercios espacio en Europa

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Matamoros, Óscar Macario Farías García, anunció que las empresas locales están ampliando sus horizontes comerciales hacia Europa, sin dejar de lado a Estados Unidos como principal socio económico.

El dirigente destacó que en un reciente encuentro con representantes de comercio exterior se establecieron vínculos directos para explorar qué insumos y productos demandan los mercados europeos, con la intención de que empresas matamorenses puedan convertirse en proveedores confiables.

"La invitación fue muy clara: abrir un canal de comunicación para la compraventa entre continentes. Pedí personalmente esa comunicación directa para saber qué insumos están buscando en Europa y cuáles podemos proveer desde acá. La lejanía ya no es un factor, mucho menos ahora con el nuevo puerto que tenemos en funciones", explicó Farías García.

El líder industrial señaló que, aunque Estados Unidos seguirá siendo el principal destino de exportaciones para las empresas de Matamoros, Europa se convierte en una segunda alternativa sumamente importante. Subrayó que países como Alemania ya tienen inversiones en la ciudad, lo que facilita el establecimiento de relaciones comerciales más sólidas.

"Europa sin duda es nuestro segundo mercado más relevante y debemos comenzar a fortalecer lazos con los empresarios de allá. En este encuentro incluso se destacó la participación de inversionistas alemanes, lo cual es un paso clave en la promoción internacional de Matamoros", agregó.

Farías García detalló que algunos afiliados de Canacintra ya están trabajando con insumos provenientes de Europa, y que se espera atraer más inversión en los próximos meses como parte de la estrategia de expansión.