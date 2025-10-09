Buscan empresarios extranjeros invertir en la playa Bagdad

Autoridades municipales dieron a conocer que un grupo de empresarios extranjeros manifestó su interés en invertir 2 mil millones de dólares en la creación de un corredor turístico en Playa Bagdad, proyecto que contempla el desarrollo de hoteles, áreas recreativas y zonas de esparcimiento, con una extensión de 5 mil hectáreas.

El secretario de Desarrollo Económico y del Empleo, Enrique Salinas Garza, informó que ya se están realizando los trabajos correspondientes en materia de tenencia de la tierra, lo que permitirá en breve definir la viabilidad del proyecto.

"Ya se está trabajando en la tenencia de la tierra, que fue lo que detuvo un poco la inversión. El tribunal está resolviendo en estos días, y una vez que se tenga certeza jurídica se podrá avanzar. Se trata de una inversión muy importante que puede transformar Playa Bagdad", señaló.

Salinas Garza explicó que el proyecto no está relacionado directamente con la empresa SpaceX, aunque se busca que ambas actividades —turismo e industria aeroespacial— coexistan sin interferencias en la zona.

"Es una inversión ajena a SpaceX, pero va muy de la mano con ellos. Hemos tenido reuniones para que se coordinen y no interfieran en sus operaciones. SpaceX llegó para quedarse y esto puede potenciar el desarrollo turístico de la región", puntualizó.

El funcionario detalló que el área donde se contempla desarrollar el complejo turístico se encuentra colindando con el mar, en una franja que abarca aproximadamente del kilómetro 9 al 10, al norte de Playa Bagdad.

"Estamos hablando de un proyecto muy grande, de unas 5 mil hectáreas. Sería una oportunidad histórica para Matamoros, porque además de los lanzamientos de cohetes, podríamos tener una playa con infraestructura moderna, hoteles y atractivos turísticos de primer nivel", dijo Salinas Garza.

Estamos hablando de un proyecto muy grande, de unas 5 mil hectáreas. Sería una oportunidad histórica para Matamoros."