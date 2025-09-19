Ausentismo escolar por fuertes lluvias

Las fuertes lluvias que se registraron en los últimos días ocasionaron problemas de acceso a diferentes planteles educativos de la ciudad, informó Mara Castillo Marín, titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE).

De acuerdo con el reporte oficial, dos secundarias y ocho jardines de niños permanecieron sin acceso este jueves debido a las inundaciones que dejaron las precipitaciones. Las secundarias afectadas fueron la número 46 y la Técnica 61, mientras que en el nivel preescolar se contabilizaron ocho planteles con las mismas condiciones.

Castillo Marín explicó que, aunque la mayoría de las escuelas abrieron con normalidad y los docentes estuvieron presentes para atender a los grupos, se registró un 40% de ausentismo debido a las dificultades de traslado y a la decisión de muchos padres de familia de no exponer a sus hijos.

"Los maestros y directores estaban listos para atender, sin embargo, hubo ausentismo porque finalmente son los padres quienes deciden. En algunos hogares los traslados no eran viables por las condiciones del clima y las inundaciones", señaló.

En cuanto a las faltas de los alumnos que no pudieron asistir, la funcionaria aclaró que estarán justificadas, siempre y cuando los padres informen a las escuelas los motivos de la ausencia.

"Sabemos que en estas condiciones los padres tienen la responsabilidad de avisar a los maestros, quienes ya tienen conocimiento de los alumnos que no acudieron", agregó Castillo Marín.