Detienen en Brownsville al ex alcalde de Matamoros, Mario López "La Borrega"

Matamoros, Tam.- Mario López Hernández, diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y exalcalde de Matamoros, fue retenido por autoridades migratorias de Estados Unidos desde la noche del viernes en el Puente Viejo Internacional que conecta a Matamoros con Brownsville, Texas.

De acuerdo con los primeros reportes, el legislador fue asegurado alrededor de las 20:00 horas por elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), quienes lo trasladaron a las oficinas de migración para ser interrogado.

La camioneta en la que viajaba quedó estacionada en los carriles del lado americano del cruce fronterizo, mientras que López Hernández estuvo bajo cuestionamiento, al menos hasta la madrugada de este sábado, cerca de las cinco de la mañana, no se había informado si sería liberado o trasladado a otra dependencia federal en territorio estadounidense.

Mario López, conocido como "La Borrega", fue presidente municipal de Matamoros en dos periodos: de 2018 a 2021 y de 2021 a 2024, ambos por Morena. En 2024 obtuvo una diputación federal bajo las siglas del PVEM en la actual legislatura.

Hasta el momento, las autoridades norteamericanas no han dado a conocer las causas de la retención ni el motivo del prolongado interrogatorio.

Cabe mencionar que, el 17 de abril, el también morenista, Alberto Granados, Alcalde de Matamoros, fue sometido a una revisión similar.