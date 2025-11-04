Tiendas a revisión

Luego del accidente ocurrido recientemente en una tienda comercial de Hermosillo, Sonora, donde una explosión provocó daños severos y pérdidas humanas, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Matamoros reforzó las inspecciones en establecimientos locales con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y prevenir incidentes similares.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El comandante Gustavo Acuña Rangel, titular de la corporación, explicó que la clave para evitar tragedias está en las inspecciones preventivas que realiza el personal de Protección Civil. "Nuestro principal objetivo es identificar riesgos y verificar que los negocios cuenten con las medidas de seguridad necesarias. Revisamos desde la parte estructural hasta las instalaciones eléctricas y de gas", indicó.

Explicó que la revisión se realiza en tres niveles: la seguridad estructural, a cargo de directores responsables de obra; la verificación de las instalaciones eléctricas, que deben ser evaluadas por unidades certificadas a nivel federal; y la revisión de líneas de gas, donde se mide la hermeticidad y condiciones de seguridad.

¿Qué medidas se están implementando en Matamoros?

Acuña Rangel señaló que en Matamoros se han efectuado inspecciones constantes en centros comerciales y tiendas departamentales. "Por ejemplo, establecimientos como Waldos han mostrado disposición para mejorar sus condiciones de seguridad. Cuentan con salidas de emergencia, realizan simulacros y corrigen observaciones detectadas durante las visitas", comentó.

Durante el último mes, las unidades operativas de Protección Civil realizaron más de 400 inspecciones: la unidad 001 revisó 156 establecimientos, la 002 188, y la 003 88. "En todos se detectan oportunidades de mejora, pero en general hemos visto buena respuesta de los propietarios para cumplir con las normas", precisó.

Entre las observaciones más comunes, el funcionario mencionó el mantenimiento de extintores expuestos a la intemperie, la sustitución de señalizaciones fotoluminiscentes deterioradas, la renovación de detectores de humo y baterías, así como la actualización de botiquines de primeros auxilios.