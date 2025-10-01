Descartan casos de influenza en seres humanos

La titular de la Tercera Jurisdicción Sanitaria, Gilma Alcocer Cortés, informó que las seis personas que tuvieron contacto directo con una gaviota encontrada muerta y positiva a influenza aviar resultaron negativas a la enfermedad tras ser sometidas a estudios de laboratorio.

"El día de ayer nos comunicaron desde el laboratorio estatal y el Laboratorio Nacional de Salud Pública que los resultados fueron negativos. Una de las personas nos preocupaba más, pero también salió libre de influenza aviar. Hasta este momento podemos estar tranquilos de que no hay casos en humanos", declaró la funcionaria.

Alcocer Cortés señaló que la influenza aviar detectada se mantiene limitada a las aves, aunque reconoció que el riesgo de contagio sigue latente. Por ello reiteró las recomendaciones preventivas: no manipular aves muertas o enfermas, reportar su hallazgo a las autoridades de salud y evitar el contacto directo con animales sin protección adecuada.

"El levantamiento de cadáveres de aves está a cargo de personal capacitado. Si la población detecta alguna gaviota u otro animal enfermo o muerto, debe reportarlo de inmediato y no tocarlo. Seguimos trabajando en un radio de 20 kilómetros alrededor del lugar donde se encontró la gaviota positiva, monitoreando aves y también mamíferos como perros y gatos", explicó.

La jurisdicción mantiene un módulo de salud activo en la zona costera, donde además de monitorear, se reparten folletos y se brinda información preventiva. Durante el pasado fin de semana, brigadas de promoción de la salud recorrieron la playa, reforzando las medidas de higiene entre los visitantes.

En cuanto al consumo de mariscos, la funcionaria aseguró que no existe riesgo de contagio siempre que se consuman en restaurantes establecidos que cumplan con las medidas sanitarias. "El problema no es el alimento, sino el contacto directo con animales enfermos. Lo importante es mantener las medidas de higiene: lavado de manos de al menos 40 segundos con agua y jabón, o en su defecto, uso de gel antibacterial", puntualizó.

Finalmente, Alcocer Cortés recordó que además de la vigilancia por influenza aviar, se aproxima la temporada de influenza estacional, por lo que exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones, respetar la sana distancia y reforzar los hábitos de higiene para protegerse de ambas enfermedades.

Está en espera de 5 resultados más de personas que se muestrearon de un pequeño rancho cerca a la playa en donde están incluidos los dos menores que se habían mencionado con anterioridad.



