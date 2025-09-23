Detectan un caso de influenza aviar

Autoridades sanitarias de la Tercera Jurisdicción Sanitaria emitieron un aviso preventivo luego de confirmarse un caso positivo de influenza aviar en una gaviota encontrada muerta en la Playa Bagdad.

La directora de la Jurisdicción, Gilma Alcocer Cortés, informó que el ave fue localizada el 8 de septiembre y enviada a laboratorios estatales, donde el 13 de septiembre se confirmó la presencia del virus.

Hasta el momento, los cuatro individuos que manipularon el ave no presentan síntomas y no se han registrado casos de influenza aviar en humanos".

No obstante, la funcionaria advirtió que la enfermedad puede ser grave en personas inmunocomprometidas, adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas y niños, por lo que recomendó a la población evitar acudir a la playa mientras continúa la investigación.

Personal de los departamentos de epidemiología y zoonosis realiza una búsqueda intencionada de otras aves que pudieran encontrarse enfermas o muertas. Estos ejemplares son recolectados en bolsas especiales y trasladados bajo condiciones controladas para su análisis en laboratorio. "La investigación sigue en curso y hasta que se tenga un panorama completo, la recomendación es evitar la playa. Esto también nos permite coordinar acciones con autoridades de Estados Unidos por la cercanía fronteriza", explicó Alcocer.

Durante la tarde de ayer, brigadas epidemiológicas comenzaron a practicar pruebas médicas a los habitantes de la Playa Bagdad, como medida de prevención.

Las autoridades mantienen un monitoreo constante de la fauna silvestre y de los posibles riesgos para la población, en espera de la conclusión de los estudios que permitirán definir si se emite una alerta definitiva.

Pidieron a los ciudadanos no visitar la playa Bagdad hasta que se hagan las pruebas necesarias y se obtengan los resultados.

EL DATO

Autoridades mantienen un monitoreo constante de la fauna silvestre y de los posibles riesgos para la población.



