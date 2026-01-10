Inicia entrega de bono anual

El bono anual, uno de los apoyos más esperados por los trabajadores de la industria maquiladora al inicio de cada año, podría rondar los 7 mil 646 pesos durante 2026, informó Juan Villafuerte Morales, secretario general del Sindicato de Jornaleros y Obreros de la Industria Maquiladora y Ensambladora de México, al dar a conocer el panorama laboral en Matamoros, Tamaulipas.

¿Cuál es el monto del bono anual para 2026?

El líder sindical explicó que este bono, así como el posible incremento salarial del 5 por ciento en la frontera, dependerán directamente de las negociaciones de los contratos colectivos, los cuales actualmente se encuentran en proceso de revisión.

"Los contratos colectivos están en revisión", señaló.

Villafuerte Morales aclaró que el aumento salarial del 5 por ciento que se ha mencionado a nivel federal no será obligatorio, ya que corresponderá a cada empresa determinar si lo otorga o no, de acuerdo con sus condiciones internas.

Detalles sobre el incremento salarial en Matamoros

Respecto a la situación actual de la industria maquiladora en Matamoros, reconoció que no se ha registrado un repunte en la llegada de nuevas inversiones ni en la ampliación de plantas, aunque destacó que sí existe oferta laboral.

"Matamoros, Tamaulipas, y México dependen al cien por ciento de lo que ocurra a nivel mundial, principalmente de Estados Unidos. En este momento no hay intenciones claras de que lleguen inversiones concretas", puntualizó.

No obstante, aseguró que las maquiladoras ya establecidas continúan solicitando personal, por lo que el sindicato mantiene opciones para canalizar a quienes acuden en busca de empleo, principalmente los martes y jueves, días en los que se realizan los llamados laborales.

"Habíamos cerrado sin generación de empleos; el año pasado se perdieron alrededor de 10 mil. Sin embargo, a inicios de este año se registra un ligero repunte, ya que hemos enviado aproximadamente 200 personas en los días de llamado", indicó.