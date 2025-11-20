Incendio acaba con dos casas en Matamoros; hay tres heridos

Una escena desgarradora se registró esta madrugada en la esquina de Miguel Hidalgo y Ruiz Señor, en la colonia 27 de Febrero, donde un incendio arrasó por completo dos viviendas ubicadas dentro de un mismo predio, dejando a una familia obrera sin hogar y sin pertenencias.

¿Qué ocurrió?

El siniestro despertó abruptamente a los vecinos, quienes fueron sorprendidos por el resplandor de las llamas que avanzaban de manera acelerada en plena oscuridad. Testigos relataron que el fuego creció en cuestión de minutos, extendiéndose con tal intensidad que amenazó con alcanzar las casas contiguas.

Voluntarios del Grupo Guerreros arribaron de inmediato para acordonar el área, mientras elementos del Departamento de Bomberos de Matamoros enfrentaban el incendio bajo condiciones extremas, trabajando a contrarreloj para evitar una tragedia mayor.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Dentro del predio, una pareja y su pequeño hijo vivieron momentos de pánico absoluto. Los tres, trabajadores de la industria maquiladora, sufrieron quemaduras de primer grado mientras intentaban rescatar algunas de sus pertenencias, aunque finalmente tuvieron que ver cómo sus viviendas quedaban reducidas a cenizas.

Hasta el momento se desconocen las causas del incendio, por lo que se espera la intervención de autoridades de Protección Civil para determinar el origen del siniestro.

¿Cómo ayudar a la familia afectada?

Lo que sí es evidente es la urgencia de apoyo para la familia afectada, que hoy se encuentra sin hogar y con necesidades inmediatas de ropa, alimentos y un espacio temporal donde resguardarse. La comunidad, consternada por la magnitud de la pérdida, ha comenzado a organizarse para brindar ayuda a quienes lo perdieron todo en cuestión de minutos.