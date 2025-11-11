Se incendia casa de madera con dos adultos mayores al interior en Matamoros

Momento de pánico vivió una pareja de adultos mayores cuando su casa se incendió. Los hechos ocurrieron en la colonia Tecnológico, en Matamoros.

La vivienda construida con madera se incendió mientras la pareja de 81 y 76 años de edad estaba al interior. Por fortuna, los vecinos lograron sacarlos a tiempo para evitar afectaciones en su salud.

Además se dio aviso al C5 sobre el siniestro, por lo que llegaron paramédicos de la Cruz Roja quienes revisaron a los adultos mayores y determinaron que no ameritaba su traslado a un hospital.

También arribaron elementos de la Guardia Estatal y Bomberos quienes sofocaron el incendio que se originó por la quema de madera en la parte posterior del domicilio.

Posteriormente, personal de la Guardia Estatal regresó al lugar para entregar víveres y brindar apoyo humanitario a la pareja, como parte del seguimiento social que realiza la dependencia en casos de emergencia.