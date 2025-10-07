Se incendia camión de transporte público

Un cortocircuito habría sido la causa del incendio registrado la mañana de este lunes en una unidad del transporte de personal, ruta 13 Puerto Rico, informó Rafael Cortés Villarreal, delegado local del Transporte Público en Matamoros.

El funcionario explicó que el siniestro ocurrió en las primeras horas del día, cuando la unidad comenzó a emitir humo negro, lo que permitió que los pasajeros descendieran antes de que el fuego se propagara.

"Fue una falla eléctrica. Este tipo de incidentes son muy raros, pero hay que entender que son vehículos que trabajan todo el día. Gracias a Dios no hubo daños personales", declaró Cortés Villarreal.

Agregó que se espera el dictamen oficial de Bomberos y Protección Civil, para confirmar las causas del incendio, aunque todo apunta a una falla eléctrica en el sistema interno de la unidad.

El delegado señaló que la dependencia a su cargo continúa realizando verificaciones a los vehículos del transporte público, revisando suspensión, llantas, mangueras y emisiones de humo, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios.

"Las revisiones concluyen en noviembre. A veces las fallas electrónicas no son previsibles, pero estamos pendientes de que las unidades cumplan con el reglamento", puntualizó.

Finalmente, Cortés Villarreal invitó a la ciudadanía a reportar cualquier anomalía en el servicio al teléfono 868 819 5178, donde se reciben y atienden las quejas de los usuarios.



