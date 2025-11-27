Encabezan maquiladoras los accidentes laborales

Gerardo Arjona Góngora, coordinador zonal de Seguridad en el Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que la zona que comprende Matamoros, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria presenta una incidencia de accidentes laborales cercana al 2.3% de la población trabajadora, cifra basada en estadísticas nacionales.

Arjona Góngora explicó que esta área del IMSS tiene a su cargo la supervisión y apoyo técnico en materia de prevención de riesgos laborales, labor que realizan en conjunto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, responsable de vigilar el cumplimiento de la normatividad.

¿Cuál es el sector más afectado por accidentes laborales?

El coordinador señaló que, por concentración de personal y tipo de actividades, el sector maquilador es donde se registra el mayor número de accidentes laborales en la zona, aunque aclaró que existen incidentes en todos los giros empresariales.

Los accidentes se clasifican en:

- Accidentes de trayecto, influenciados por múltiples factores externos.

- Accidentes dentro de los centros laborales, muchas veces relacionados con el incumplimiento de protocolos de seguridad, ya sea por descuido o falta de capacitación.

Las lesiones abarcan desde incidentes leves, fracturas y mutilaciones, hasta casos fatales, algunos de los cuales han salido a la luz pública en los últimos años.

¿Cómo se lleva a cabo la capacitación en prevención?

El ingeniero Arjona precisó que la capacitación en prevención no se dirige únicamente a los trabajadores operativos, sino principalmente a los mandos medios, quienes son los encargados de replicar la información y supervisar que los protocolos se cumplan dentro de las plantas y departamentos.

"Capacitamos a mandos medios porque ellos son quienes bajan la información y fortalecen las medidas preventivas en cada área laboral", explicó.

¿Qué medidas toma el IMSS ante la accidentabilidad?

Cada año, el IMSS elabora un registro de las empresas con mayor número de accidentes y las invita a integrarse a programas de prevención, no para sancionarlas, sino para mejorar las condiciones laborales y garantizar entornos seguros para los trabajadores.

"Las invitamos a adherirse a los programas de prevención de riesgos para contener los incidentes, no para ocultarlos ni desviarlos. La intención es que los entornos laborales sean seguros", afirmó.

Arjona Góngora señaló que aún no se tiene la cifra final de accidentes laborales registrados en 2024, ya que el conteo se cierra en diciembre; sin embargo, dijo que esperan una disminución respecto al año anterior, gracias a las campañas y programas de prevención.

Tras la pandemia, el IMSS transformó los protocolos sanitarios del COVID-19 en un programa integral llamado Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA). Este esquema contempla 10 líneas de acción, de las cuales 5 son obligatorias, y utiliza una plataforma donde las empresas pueden evaluar su avance, recibir recomendaciones y medir mejoras.

Además, cuentan con la plataforma CLIMSS, creada para capacitar en seguridad, salud y prevención de riesgos, disponible para trabajadores y empresas.