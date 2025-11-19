Preocupa empresas mal estado del IMSS

Guillermo Lash de la Fuente, representante nacional de la Canacintra en la zona norte del país, expresó la creciente preocupación del sector industrial por las condiciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al señalar que, pese a las elevadas cantidades de recursos que las empresas aportan, no se observa una mejora en los servicios ni en el marco legal que regula a los trabajadores.

El dirigente afirmó que uno de los principales problemas para la industria es que las políticas actuales del IMSS no resultan adecuadas para las necesidades de la fuerza laboral. A esto se suma que los servicios médicos privados son demasiado caros, lo que deja a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad. "Tenemos una brecha muy importante. Hay modificaciones constantes en la Ley 73, en la Modalidad 40 y, sobre todo, vemos un deterioro en la atención a nuestros trabajadores", señaló.

Lash de la Fuente recalcó que la falta de medicamentos, el rezago en consultas y la deficiente atención médica afectan a empleados en todo el país, no solo en la frontera norte. "No vemos una salida pronta. Este no es un problema regional, es un problema nacional", añadió.

El líder empresarial también cuestionó la forma en que se manejan las primas de riesgo, señalando que cualquier incidente en una empresa provoca un aumento significativo en la cuota que deben pagar al IMSS. "Para bajar esa prima es muy complicado. Nosotros queremos que nuestros trabajadores estén completos, sanos y bien atendidos, pero también esperamos que el Instituto cumpla con su parte", dijo.

Al referirse específicamente a Matamoros y al sector maquilador, destacó que esta región es una de las principales fuentes de aportación económica para el Seguro Social; sin embargo, considera que el dinero no se reinvierte de manera equitativa. "Lo que aportamos aquí termina siendo enviado a otras zonas del país que no tienen industria. Y aun así, allá tampoco vemos mejoras sustanciales. Es lo mismo en todo México: no se está viendo un avance real en la atención", afirmó.

Lash de la Fuente concluyó que los empresarios no se niegan a aportar, pero insisten en que el sistema debe corregirse para garantizar que los trabajadores reciban el servicio médico digno que merecen. "Estamos generando empleo, generando recursos y cumpliendo con nuestras obligaciones. Lo único que pedimos es que el IMSS responda con la calidad que nuestra gente necesita", puntualizó.