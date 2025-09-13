Alistan construcción de 4,000 viviendas

El secretario general de la rama de la construcción de la Federación Tamaulipeca, Alfonso Salinas Jaramillo, informó que Matamoros experimenta un importante impulso en infraestructura, con obras en marcha y nuevas inversiones previstas para los próximos años.

En el sector habitacional, destacó el inicio del fraccionamiento Alamedas, con un primer paquete de 2,000 viviendas, como parte de un programa mayor que proyecta alcanzar la construcción de 4,000 hogares en 2026, lo que marcará un crecimiento histórico para la ciudad en este rubro.

"Son proyectos que representan mucho trabajo para la rama de la construcción y una derrama económica importante para Matamoros. Gracias a Dios, hay movimiento y eso se traduce en empleo para nuestra gente", expresó el dirigente sindical.

Además de la expansión en vivienda, mencionó que se avanza en la planificación de un parque eólico en la zona del Mezquital, que podría concretarse este mismo año, así como en la ampliación de infraestructura ferroviaria en el corredor de la carretera a Reynosa, lo cual fortalecerá la conectividad de la región.