Repunta actividad en las importaciones por aduana

El decreto de regularización de vehículos de procedencia extranjera, conocido popularmente como el decreto de autos "chocolate", llegó a su fin a inicios de este 2026, situación que representa un beneficio para los importadores formales de autos usados, afirmó Tomás Cantú González.

El empresario explicó que desde septiembre del año pasado, con la renovación del decreto por un año más y la entrada de nuevos modelos elegibles tanto para nacionalización como para importación fronteriza, se registró un repunte en los trámites. Sin embargo, señaló que este incremento también estuvo marcado por diversas problemáticas, como la falta de hologramas y los decomisos, lo que evidenció el desgaste del decreto impulsado durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Cantú González aseguró que dicho decreto representaba una desventaja "abismal" para los importadores formales, ya que permitía regularizar vehículos por un costo aproximado de 2 mil 500 pesos, mientras que una importación legal puede alcanzar hasta los 40 mil pesos, lo que incentivaba a muchos ciudadanos a cruzar unidades de manera ilegal para posteriormente regularizarlas.

Indicó que con el inicio del 2026 el decreto se dio por concluido, lo que, aunque perjudica a algunos sectores, beneficia directamente a quienes se dedican a la importación legal de vehículos, al restablecer condiciones más equitativas en el mercado.

SERÍA EN FEBRERO O ABRIL

SIN CONFIRMARSE POSIBLE REGRESO DEL DECRETO, AÚN

Respecto a versiones que apuntan a un posible regreso del decreto a mediados de febrero o abril, el importador Tomás Cantú González señaló que no existe hasta el momento una fuente oficial que confirme dicha información. Reconoció declaraciones recientes del alcalde de Matamoros, Alberto Granados, pero aclaró que, desde el sector importador, no se cuenta con datos oficiales que respalden esa posibilidad.

Subrayó que, en su momento, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró en una conferencia mañanera que el decreto de regularización había cumplido su objetivo, al informar sobre el número de vehículos regularizados y los recursos recaudados, sin mencionar una posible continuidad del programa.

REGLAS CLARAS

— Cantú González consideró que, de existir interés en mantener el esquema, lo más congruente habría sido modificarlo y no cancelarlo. No obstante, expresó su confianza en que cualquier decisión futura se realice de manera ordenada, con reglas claras y en beneficio tanto de los ciudadanos como de la economía local, brindando certeza jurídica y financiera a todos los involucrados.

2,500 pesos era el costo aproximado de la regularización de vehículos por medio de dicho decreto.