Trasladan adulta mayor a Victoria

La señora Nilda Perales, quien permanece internada en el Hospital Pumarejo, será trasladada en los próximos días a un asilo hogar de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor en Ciudad Victoria, debido a que requiere cuidados especiales y no puede valerse por sí misma, informó el procurador del DIF, Hugo Gutiérrez Treviño.

El funcionario explicó que actualmente se mantienen pláticas con la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor en la capital del estado, con el objetivo de concretar el traslado una vez que se completen los trámites administrativos y legales correspondientes, entre ellos oficios de la Fiscalía, del propio DIF y del hospital.

Acciones de la autoridad para el traslado de Nilda Perales

Detalló que, aunque la señora se encuentra estable y ha mostrado mejoría en comparación con su estado inicial, requiere atención permanente, ya que presenta limitaciones físicas, dificultades para caminar y necesita apoyo constante para la toma de medicamentos, alimentación y cuidados generales de salud.

Gutiérrez Treviño señaló que la adulta mayor no cuenta con familiares cercanos que puedan hacerse cargo de ella. De acuerdo con su testimonio, no tuvo hijos y sus únicos hermanos ya fallecieron, sin que existan sobrinos u otros parientes directos. Únicamente algunas amistades radicadas en Texas se han comunicado vía telefónica para conocer su estado de salud, sin que hasta el momento alguien haya manifestado la intención formal de asumir su cuidado.

Detalles sobre el estado de salud de Nilda Perales

Indicó que estas personas han sido invitadas a presentarse de manera oficial ante las autoridades correspondientes, acreditando su identidad y, en su caso, la posibilidad de hacerse responsables de la señora, situación que hasta ahora no se ha concretado.

El procurador del DIF informó que también se estableció comunicación con el Consulado Americano, notificando que la señora se encuentra hospitalizada en México. Sin embargo, no existe reporte de búsqueda ni denuncia por desaparición en Estados Unidos, por lo que no se cuenta con un procedimiento activo para localizar familiares en aquel país.

Comunicación con el Consulado Americano sobre Nilda Perales

Añadió que el caso se mantiene bajo investigación por parte de la Fiscalía, por lo que el traslado se realizará únicamente cuando no exista impedimento legal y la Procuraduría del Adulto Mayor en Ciudad Victoria tenga todo preparado para recibirla.

Destacó que el objetivo principal es garantizar una mejor calidad de vida para la señora Nilda Perales, asegurando que reciba atención médica, cuidados especializados y un entorno seguro acorde a sus necesidades.