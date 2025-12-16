Alerta en hospital

Un total de 12 pacientes fueron trasladados de manera preventiva tras una contingencia registrada en el Hospital del ISSSTE por la falta de electricidad el pasado domingo, informó Francisco Ponce Lara, coordinador de Socorristas de la Cruz Roja en Matamoros, quien destacó la coordinación efectiva entre el personal médico y los cuerpos de emergencia para realizar la evacuación sin incidentes graves.

De acuerdo con Ponce Lara, dos pacientes fueron canalizados al Hospital General en estado de terapia intensiva, mientras que uno más fue trasladado al Hospital del Seguro Social. El resto de los pacientes fueron llevados al Hospital General en condición estable, así como a las instalaciones de la Cruz Roja para su valoración y atención.

Posteriormente, durante la noche, ambulancias del ISSSTE acudieron a la Cruz Roja para trasladar a algunos pacientes a la ciudad de Reynosa, donde se les daría seguimiento médico. Otros pacientes permanecen bajo observación en hospitales del Seguro Social y en el Hospital General.

El coordinador subrayó que no se registraron pacientes en estado crítico durante el operativo, a pesar de las dificultades que implicó el traslado desde el tercer piso del hospital, en condiciones de poca iluminación, escaleras estrechas y el peso de algunos pacientes.

Ponce Lara resaltó que la rápida respuesta y la coordinación entre el personal del ISSSTE, Cruz Roja, Protección Civil, Bomberos y autoridades municipales permitió realizar el operativo con éxito. Señaló que participaron 10 unidades de emergencia, bajo un esquema de mando coordinado, con el comandante Gustavo Acuña a cargo del sistema de comando de incidentes en la parte externa del hospital, mientras que al interior se estableció un control paralelo para priorizar a los pacientes.

Detalló que personal de Cruz Roja realizó el triaje para dar prioridad a pacientes en terapia intensiva y a un paciente aislado con neumonía, garantizando traslados seguros y oportunos.

Agregó que tres pacientes solicitaron su alta voluntaria para continuar su recuperación en sus domicilios, mientras que el resto recibió atención médica adecuada en las instituciones receptoras, concluyendo el operativo sin contratiempos.

