Arranca protección para los paisanos

El delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Matamoros, Jonathan de la Cruz García, anunció el arranque oficial del operativo Héroes Paisanos, uno de los programas más importantes y de mayor afluencia durante la temporada decembrina, cuando miles de connacionales regresan a México para reunirse con sus familias.

Señaló que este operativo marca el inicio de una fase intensa de coordinación entre las distintas dependencias de los tres órdenes de gobierno, con el propósito de brindar atención, seguridad y acompañamiento a los paisanos que cruzan por los puentes internacionales de Matamoros.

"Es un operativo sumamente esperado; nuestra instrucción es asistirlos en todo momento, desde su llegada al puente internacional hasta su trayecto final hacia sus ciudades de destino", afirmó.

De la Cruz García explicó que el INM mantiene presencia permanente en la frontera, y que esta temporada representa uno de los picos más altos de movilidad. Con 16 años dentro del instituto, aseguró que cada año se ajustan los protocolos con el fin de mejorar la atención.

¿Qué medidas se implementan en el operativo?

Como parte del arranque de este programa, el INM actualizó su directorio y canales de emergencia, lo que permitirá una respuesta inmediata ante cualquier incidente. El delegado destacó que existe coordinación directa con Sedena, Marina, Fiscalía General del Estado, Fiscalía General de la República, Seguridad Pública, Turismo, y otras autoridades, para atender rápidamente cualquier situación que enfrenten los paisanos.

En cuanto al tráfico y las largas filas que suelen registrarse en los puentes internacionales, mencionó que Seguridad Pública refuerza la vigilancia en los horarios de mayor afluencia para evitar congestionamientos y brindar apoyo vial a las familias que cruzan hacia México.

¿Cómo se preparan para posibles caravanas de paisanos?

También informó que, aunque por ahora no hay registro de caravanas de paisanos, el INM se mantiene preparado para acompañarlas en caso de que se activen, destacando que este tipo de traslados suelen contar con el apoyo de dependencias federales hasta estados como San Luis Potosí.

El delegado reiteró que el objetivo fundamental del programa es garantizar un tránsito seguro y una atención digna para todos los connacionales que retornan al país. "Inicia una de las temporadas más importantes; estamos listos y coordinados para recibir a nuestros paisanos como se merecen", finalizó.