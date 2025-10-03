Alistan jornada de vacunación para mascotas en Matamoros.

En el marco del Día Internacional de los Animales, este sábado 4 de octubre de 2025, organizaciones civiles y autoridades municipales realizarán una jornada de vacunación y campañas de concientización en la plaza principal, con el objetivo de promover el cuidado animal y reforzar la coordinación entre el gobierno y los grupos protectores.

La actividad se desarrollará de 9:00 a 17:00 horas. El encuentro es también el punto de arranque de un censo/registro municipal -previsto por la reforma a la Ley de Protección a los Animales de 2023- que busca integrar de manera formal a las asociaciones civiles en las tareas de prevención, atención y protección animal en el municipio.

Viridiana Villasana regidora del ayuntamiento y presidenta de la comisión del cuidado animal, comentó que la intención es conformar equipos de trabajo conjuntos entre la autoridad y las agrupaciones locales para atender de forma más efectiva casos de maltrato, abandono y necesidades sanitarias.

Recordó que actualmente operan tres asociaciones protectoras de animales; entre ellas destacan Ayudar por Ayudar, presidida por Ernesto Treviño, y la Asociación de Protección Equina, encabezada por Abril Jalife. Los colectivos llevan más de dos décadas de trabajo en rescate y atención, y este tipo de jornadas les permite reforzar la recolección de recursos y sensibilizar a la población.

Durante la jornada participará la Jurisdicción Sanitaria, a través de su área de zoonosis, que ofrecerá vacunación antirrábica para perros y gatos. Además, clínicas y grupos veterinarios como América Veterinaria y Pet Place Animal Clinic brindarán servicios de desparasitación y orientación veterinaria.

Donación de alimento

Los organizadores hicieron un llamado a la ciudadanía para que acuda con sus mascotas y aproveche estos servicios preventivos. La actividad también contempla campañas de donación de alimento (croquetas) y recolección de insumos para los refugios y asociaciones participantes, así como información sobre cuidados básicos y mecanismos para denunciar maltrato animal.

Asimismo se buscará atender necesidades específicas de animales de carga y equinos, cuyos requerimientos se publican en las páginas informativas de las asociaciones.

Los promotores del evento señalaron que, aunque muchas personas colaboran de manera individual, la intención del censo es reforzar la coordinación institucional y garantizar que las acciones sean continuas y ordenadas.

"Es un esfuerzo que las asociaciones realizan año con año; acompañarlas y formalizar este trabajo colaborativo nos permite llegar a más comunidades", explicaron los organizadores.