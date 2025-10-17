Encuentran una tortuga caguama sin vida en playa Bagdad

De nueva cuenta apareció un animal marino sin vida en la playa Bagdad de Matamoros, Tamaulipas. Ahora fue una tortuga caguama adulta, reportó la Conibio, quien atribuye que fallecimientos estén ocurriendo posiblemente por la explosión de los restos del cohete de SpaceX.

Fue la tarde de este viernes cuando, en el recorrido que hacen por la costa, que encontraron a la tortuga de grandes dimensiones ya sin vida.

“Desconocemos la causa de muerte. Lo reportaremos con la autoridad federal para que puedan realizar necropsia y estudios”, señaló en sus rede sociales.

Apenas el miércoles, la organización ambientalista documentó que dos delfines aparecieron muertos en la playa Bagdad, junto a cientos de residuos del cohete Starship lanzado por SpaceX el lunes pasado.

En ese momento se informó que a uno de los delfines le harían estudios para conocer la causa de muerte. Hasta hoy no se ha confirmado por qué murió este animal marino.

“Recordemos que el lunes 13 de octubre, un propulsor de 200 toneladas explotó en el Golfo de México y estamos viendo un aumento de fauna marina muerta aún sin confirmar si se trata de la explosión. Esperemos los resultados y se los compartimos”.

La tortuga caguama es una de las seis especies de tortugas marinas que se encuentran en el territorio mexicano. El largo de su caparazón va de los 76 a los 122 cm.

está en peligro de extinción principalmente debido a la captura incidental en artes de pesca como las redes de arrastre, donde quedan atrapadas y se ahogan. Otras amenazas importantes incluyen la pérdida de hábitat por el desarrollo costero y la contaminación, la caza ilegal de tortugas y huevos, y las colisiones con embarcaciones.