Aseguran 171 sobres con droga en Matamoros

Durante un recorrido de vigilancia en Matamoros, elementos de la Policía de Proximidad Municipal aseguraron diversos objetos y 171 sobres que contenían hierba con características similares a la marihuana, como parte de las acciones permanentes de supervisión en la zona.

De acuerdo con el reporte oficial, dos hombres emprendieron la huida al notar la presencia policial en la colonia Roberto F. García. Aunque lograron internarse entre la maleza, en su escape dejaron tirados un bat de beisbol, una manopla metálica y una mochila.

Al revisar la mochila, los agentes encontraron los sobres plásticos con la hierba, por lo que procedieron a asegurar el material. Todo lo decomisado fue turnado a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT) para las investigaciones correspondientes.