Detienen a pasajero que trataba de ingresar armas en cruce Brownsville-Matamoros

Elementos de la Guardia Nacional detuvieron a un hombre que pretendía cruzar armas hacia México a bordo de un autobús de Brownsville, Texas, a Matamoros, Tamaulipas.

Durante el procedimiento rutinario de inspección mediante equipo de Rayos X en el puente internacional "Puente Nuevo", personal de la Guardia Nacional detectó lo siguiente en el equipaje del pasajero de nacionalidad mexicana:

Un rifle

250 cartuchos calibre 9 mm

38 cartuchos calibre 7.62 x 63 mm

Un cargador para pistola calibre 9 mm.

Ante estos hechos, el hombre fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se determine su situación jurídica conforme a la legislación aplicable.

Cabe señalar que la posesión y traslado ilegal de armas y cartuchos puede derivar en sanciones que contemplan penas de hasta 7 años de prisión, de acuerdo con la normatividad vigente.

Las autoridades subrayan que las revisiones se mantienen de manera permanente en todos los cruces fronterizos para garantizar la seguridad de la población, por lo que hacen un llamado a la ciudadanía y a los viajeros a abstenerse de introducir armas de fuego, cartuchos o cargadores al país, ya que ello constituye un delito federal y conlleva consecuencias penales severas.