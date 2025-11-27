Detienen tractocamiones en el Puente Internacional de Matamoros

Elementos de la Guardia Nacional aseguraron tractocamiones para transporte de hidrocarburo durante una revisión en el Puente Internacional de la Aduana de Matamoros, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

En su reporte de este jueves, la autoridad federal informó sobre detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en: Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

En el caso de Tamaulipas, detalló que "en el Puente Internacional de la Aduana de Matamoros, elementos de GN aseguraron nueve tractocamiones, nueve tanques cisterna con capacidad de 55,000 litros con hidrocarburo".

Recordó que estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.