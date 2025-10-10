Guardia Estatal retira cámaras de videovigilancia colocadas en postes en Matamoros

Elementos de la Guardia Estatal retiraron cámaras de videovigilancia colocadas sobre un poste de telefonía en calles de Matamoros, Tamaulipas, presuntamente utilizadas para actividades delictivas.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas atendió un reporte del C5 que alertaba de la presencia de estos aparatos de forma sospechosa.

Personal de la Guardia Estatal del municipio de Matamoros se trasladó y sitio y constató los equipos, por lo que realizó el retiro de dos cámaras de videovigilancia colocadas sobre un poste de telefonía.

Al tratarse de dispositivos presuntamente relacionados con actividades delictivas, se procedió al retiro y puesta a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FJGT) para realizar las investigaciones correspondientes.