Guardia Estatal retira cámaras de videovigilancia en Matamoros

Personal de la Guardia Estatal retiró tres cámaras de videovigilancia irregulares en el municipio de Matamoros, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

Los artefactos fueron visualizados durante recorridos de los policías estatales en la colonia Universitaria entre las calles Facultad de Derecho y Facultad de Comercio.

Por su colocación irregular, el personal de la Guardia Estatal retiró los artefactos y los puso a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT).