Retiran cámara irregular en Matamoros; estaba en un poste

Un equipo de vigilancia fue retirado de la vía pública en Matamoros, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas. Fueron elementos de la Guardia Estatal quienes descubrieron el aparato mientras hacían un recorrido de seguridad y vigilancia.

Fue en la colonia San Francisco donde el personal de la Guardia Estatal en el municipio de Matamoros retiró una cámara de videovigilancia que se encontraba sobre un poste entre las calles 14 y 16.

Debido a su estado irregular, la cámara fue retirada y puesta a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT). La última cifra dada a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas fue que en lo que va del año se han retirado más de 250 cámaras de vigilancia colocadas en postes y hasta torres.