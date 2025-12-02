Recuperan camioneta con reporte de robo en Matamoros

Elementos de la Guardia Estatal recuperó una camioneta con reporte de robo durante un recorrido de vigilancia realizado en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, informó la Secretaría de Seguridad Pública.

El parte indica que personal de la Guardia Estatal hacía rondines de vigilancia en la colonia Nuevo Milenio, en el municipio de Matamoros, cuando observaron la unidad que estaba estacionada, cerrada con seguros y sin tripulantes visibles.

Tras verificar la serie en Plataforma México, se confirmó que contaba con reporte de robo en Tamaulipas. Se trata de un vehículo GMC Sierra, modelo 2021, el cual quedó a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT).