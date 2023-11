Reciben hasta 150 falsas emergencias

Matamoros, Tam.

Alrededor de 300 llamados diarios recibe la Guardia Estatal de las cuales el 50 por ciento resultan falsos, afectando a la movilidad de la corporación, además de la misma comunidad que en realidad sí requiere de una atención por parte de las autoridades.

El coordinador municipal de la Guardia Estatal en Matamoros, Enrique Chaires, comentó que se tiene que estar acudiendo a todos los llamados que se presentan, principalmente a cubrir los delitos del fuero común como son los robos, pero la mayoría de las veces son llamadas de broma.

Resaltó que en tanto se ha visto una disminución en cuanto a los robos y delitos del fuero común, pero sí existen estos 300 llamados de los cuales el 50 por ciento son falsos, provocando que se deje de atender los que sí son reales.

"Nosotros acudimos a todos estos llamados por parte de la comunidad, desgraciadamente en algunos casos donde llagamos resulta que son falsos, pero no podemos dejar de atenderlos porque uno no sabe si son reales o no", dijo.

EL BUEN FIN

Manifestó que en tanto desde este fin de semana se intensifican las acciones de vigilancia en diferentes puntos de la ciudad, tomando en cuenta la derrama económica que se va a estar generándose por el programa del Buen Fin, además de lo que tiene que ver con la llegada del fin de año.

Resaltó que actualmente en esta ciudad hay 160 elementos y 40 patrullas quienes están a la disposición de la comunidad las 24 horas, ateniendo cada uno de los llamados que se reciben por parte de la comunidad, aún y cuando estos sean falsos se esta acudiendo.

Enrique Charles indicó que es necesario que la comunidad haga conciencia en cuanto a los llamados a las corporaciones policiacas, considerando que puede afectar a quienes en verdad necesitan de estas atenciones en una emergencia real.