Aseguran arma y equipo táctico escondido en una cobija en Matamoros

Elementos de la Guardia Estatal aseguraron un arma larga, cargadores y equipo táctico que estaban ocultos en una cobija en un predio del ejido Barranquitas de Matamoros.

De acuerdo con el reporte, los elementos hacían un recorrido de seguridad y vigilancia en la zona, cuando observaron a dos personas dentro de un solar baldío, mismos que emprendieron la huida a pie.

Al inspeccionar el lugar, se localizó una cobija en la que se ocultaba un arma larga tipo AR-15, cuatro cargadores AK-47 calibre 7.62 x 39 mm con 19 cartuchos; los cargadores para AR-15 con nueve cartuchos; tres chalecos porta placas color café; cuatro placas balísticas y dos cascos tácticos.

El material se entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) a fin de dar continuidad a las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.