Con proximidad, policías van contra violencia familiar





Matamoros, Tamps.–

Elementos de la Guardia Estatal de Género se encuentran reforzando la cultura de prevención de acciones que dañen el tejido familiar mediante la cercanía con la población en sitios de esparcimiento.

¿Qué acciones realiza la Guardia Estatal de Género?

En el municipio de Matamoros se instaló un módulo en donde los agentes trabajan con la implementación de una campaña de concientización enfocada a erradicar la violencia en el núcleo familiar.

Mediante diálogos enfocados principalmente al sector femenino, es como se brindan consejos para conocer los niveles de violencia y cómo detectar si son víctimas de ello.

Detalles de la campaña de concientización en Matamoros

Lo anterior, para que las posibles afectadas también conozcan las herramientas con las que se cuentan para denunciar a sus agresores, las instancias en las que pueden recibir apoyo así como información y un violentómetro, instrumento de medición de abuso del que puedan estar viviendo.

Servicios de la Unidad Móvil Especializada en Atención a la Violencia

Algunos de los servicios proporcionados por la Unidad Móvil Especializada en Atención a la Violencia (UMEAV) van desde el apoyo con traslado, acompañamiento para denunciar y canalización a las instituciones correspondientes.

En el módulo se entrega información que servirá para denunciar posibles abusos

Las pláticas van enfocadas principalmente a mujeres