Realizan búsqueda de hombre perdido en playa Bagdad

Un hombre fue reportado como desaparecido en la playa Bagdad de Matamoros y ya se realizan las labores de búsqueda.

Se informó que personal de la Guardia Estatal en el municipio de Matamoros se encuentra coadyuvando en las acciones de búsqueda de un ciudadano reportado como extraviado en la Playa Bagdad.

En el lugar se ha desplegado un operativo para la búsqueda de la persona.