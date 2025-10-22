Aseguran más de cinco kilos de droga en Matamoros; implicados huyen

Personal de la Guardia Estatal aseguró más de cinco kilos de hierba verde con características propias de la marihuana, durante un operativo en la colonia Los Rosales de Matamoros.

Tras recibir una denuncia al C5, las unidades policiales se trasladaron a la calle Francisco Rincón, entre Begonia y Gardenia. En el lugar se detectó la presencia de cuatro hombres, que al ver a los elementos, huyeron del lugar.

¿Qué encontraron las autoridades?

En el inmueble, el personal encontró una bolsa negra con aproximadamente cinco kilos de hierba verde seca, mientras que en la segunda, de color blanco, se localizaron 65 envoltorios transparentes con la misma sustancia. La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que el material fue asegurado y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República.