Aseguran 353 dosis de droga en Matamoros; dos personas se dan a la fuga

Personal de la Guardia Estatal atendió una denuncia ciudadana que alertaba de la venta de droga en la colonia Progreso del municipio de Matamoros y fue así como aseguraron más de 300 dosis de droga, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

La dependencia refirió que el reporte mencionaba a dos personas que se encontraban vendiendo una hierba con características de la marihuana.

Al llegar a la calle Almendros de dicho sector, los elementos observaron a las personas quienes emprendieron la huida al percatarse de la presencia policial. En su huída dejaron una bolsa y en su interior había 353 dosis de esta hierba. Los indicios fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT).

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas destacó la importancia de las denuncias ciudadanas para combatir la venta de drogas en la región. Las acciones de la Guardia Estatal son parte de un esfuerzo continuo para mantener la seguridad en Matamoros y sus colonias.