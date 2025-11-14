Aseguran camioneta con droga en Matamoros, Tamaulipas

Elementos de la Guardia Estatal aseguraron una camioneta que transportaba presuntamente droga en Matamoros, Tamaulipas, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

La camioneta Chevrolet Blazer fue localizada durante un recorrido de vigilancia en la colonia Villa Las Torres. La unidad estaba con las puertas abiertas y sin ocupantes.

Al realizar una inspección, los agentes encontraron en el interior tres paquetes cuadrados envueltos de hierba verde y seca en plástico transparente, con características similares a la marihuana.

El vehículo y los paquetes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.