Sigue decomiso de cámaras de videovigilancia, ahora en Matamoros

Un nuevo aseguramiento de cámaras de vigilancia se registró en la frontera de Tamaulipas. Ahora en Matamoros, personal de la Guardia Estatal aseguró un dispositivo instalado de manera presuntamente irregular en la colonia Infonavit Los Ángeles.

El aparato se detectó durante un recorrido de seguridad y vigilancia en la calle José Carretero, entre los cruces con la calle Principados, donde los agentes detectaron un dispositivo colocado en un poste, aparentemente de telefonía, con cableado conectado hacia una propiedad privada.

El personal procedió al aseguramiento de una cámara de color negro, luego de que en el domicilio no salió ninguna persona.

Este aseguramiento se suma a los registrados recientemente también en Matamoros, así como en Reynosa, en éste último hasta tenían paneles solares que eran utilizados para mantener activo el sistema.