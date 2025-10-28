Llegará termómetro hasta los 12 grados

El subdirector de Protección Civil y comandante de Bomberos, Gustavo Acuña Rangel, informó que con la llegada del frente frío número 8, se espera un descenso considerable en las temperaturas para los días miércoles, jueves y vienes, con valores que podrían oscilar entre los 12 y 15 grados centígrados en la zona norte del estado.

El funcionario señaló que, aunque el cambio será breve, representará un contraste importante respecto a las altas temperaturas registradas en semanas anteriores.

"Vamos a tener unos días muy agradables, pero exhortamos a la población a tomar medidas preventivas, sobre todo con los menores y las personas de la tercera edad, resguardándolos y cuidándolos para evitar afectaciones a la salud", comentó Acuña Rangel.

Explicó que el cambio de clima forma parte del inicio de la transición estacional, ya que el mes de noviembre marca el ingreso de frentes fríos de manera más frecuente en la región.

"Es un cambio brusco, pero normal para esta época del año. Serán un par de días frescos y, de aquí en adelante, iremos viendo cómo las temperaturas van bajando poco a poco", añadió.

Acuña Rangel destacó que, de acuerdo con los reportes del radar meteorológico, no se prevén lluvias ni vientos fuertes, por lo que el frente frío únicamente traerá ambiente fresco y seco a Matamoros.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos oficiales de Protección Civil y a evitar exposiciones prolongadas al frío, especialmente en niños y adultos mayores.



