Frente frío 27 causa incendio

La entrada del Frente Frío número 27 generó diversas afectaciones en Matamoros, entre ellas un aparatoso incendio registrado la mañana de este sábado en la zona centro de la ciudad, el cual dejó como saldo cuantiosos daños materiales, luego de que un cable de alta tensión colapsara y cayera sobre varios vehículos estacionados.

El incidente se registró en el cruce de la calle 3 y Zaragoza, cuando los fuertes vientos asociados al sistema frontal provocaron la caída del cable energizado, mismo que hizo contacto directo con tres unidades, originando un incendio que rápidamente se propagó y consumió por completo los vehículos. La situación generó alarma entre comerciantes y transeúntes de la zona.

De manera inmediata, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a inmuebles cercanos, principalmente negocios y viviendas ubicadas en el primer cuadro de la ciudad. Las labores se prolongaron durante varios minutos debido a la intensidad del fuego y al riesgo que representaba la energía eléctrica activa.